В Якутске скрутили менявшего оконную раму мужчину

Полиция задержала мужчину, который, предположительно, менял оконную раму, стоя на перилах балкона в Якутске . Об этом «360» сообщил представитель пресс‐службы ГКУ «Служба спасения РС (Я)» Николай Фатеев

Инцидент произошел в четверг, 29 марта, на улице Свердлова. Люди заметили мужчину, который проводил домашние работы с явными нарушениями требований безопасности.

Видео с места происшествия опубликовали во «ВКонтакте». На кадрах видно, что гражданин находился на высоте четвертого этажа, стоял на перилах и держал в руках оконную раму, опасно балансируя вместе с ней. Люди вызвали спасателей, полицейских и врачей. Экстренные службы даже постелили ему матрас прямо на крыльце подъезда в случае предполагаемого падения.

Однако спасатели вместе с сотрудником полиции зашли в дом и отыскали квартиру гражданина. Как оказалось, она была открыта, и сотрудники, подкравшись к нерадивому строителю, спустили его вниз и скрутили. Возмущенного мужчину передали полицейским и врачам. Подозрений на алкоголь не было.