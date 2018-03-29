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В Якутске скрутили менявшего оконную раму мужчину
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Якутске скрутили менявшего оконную раму мужчину 

360tv.ru 51 минуту назад
Полиция задержала мужчину, который, предположительно, менял оконную раму, стоя на перилах балкона в Якутске. Об этом «360» сообщил представитель пресс‐службы ГКУ «Служба спасения РС (Я)» Николай Фатеев.
Инцидент произошел в четверг, 29 марта, на улице Свердлова. Люди заметили мужчину, который проводил домашние работы с явными нарушениями требований безопасности.
Видео с места происшествия опубликовали во «ВКонтакте». На кадрах видно, что гражданин находился на высоте четвертого этажа, стоял на перилах и держал в руках оконную раму, опасно балансируя вместе с ней. Люди вызвали спасателей, полицейских и врачей. Экстренные службы даже постелили ему матрас прямо на крыльце подъезда в случае предполагаемого падения.
Однако спасатели вместе с сотрудником полиции зашли в дом и отыскали квартиру гражданина. Как оказалось, она была открыта, и сотрудники, подкравшись к нерадивому строителю, спустили его вниз и скрутили. Возмущенного мужчину передали полицейским и врачам. Подозрений на алкоголь не было.
На прошлой неделе сообщалось, что девочка упала с балкона пятого этажа во время игры с кошкой в Челябинской области. Она выжила, но получила множественные переломы. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.
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