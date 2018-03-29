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Шесть трамваев из Усть-Катава скоро встанут на волгоградские рельсы
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Шесть трамваев из Усть-Катава скоро встанут на волгоградские рельсы 

v1.ru 49 минут назад
Фото: v1.ru
В депо № 5 волгоградского транспортного предприятия «Метроэлектротранс» в эти дни продолжается наладка поступивших из Усть-Катава трамваев «тяни-толкай». Вагоны с двусторонним расположением дверей ставят на рельсы, моют и обкатывают. Уже очень скоро новые трамваи выйдут на волгоградские маршруты.
В «Метроэлектротрансе» новой технике, судя по всему, рады. Вагоны, сделанные по принципу «тяни-толкай» или «корма к корме», по мнению специалистов, прекрасно подходят для волгоградского метротрама.
— С обеих сторон этих трамваев есть кабина, что необходимо для работы на второй очереди СТ — от станции «Пионерская» до «Ельшанки», — рассказали V1.ru в «Метроэлектротрансе». — Вагоны новые, современные, красивые, с частично низким полом.
Вагоны сделаны по принципу «тяни-толкай»
По сведениям МУПа, зимой жителям Волгограда не грозит замерзнуть в новых трамваях, а в подземке будет так же светло, как и днем на улице.
— В салонах трамваев из Усть-Катава, где одновременно смогут находиться до 190 человек, установлены мощные печки быстрого обогрева. За счет современных светодиодных светильников, в трамваях очень светло.
Одновременно в новых трамваях смогут находиться до 200 человек
Салоны трамваев визуально очень напоминают салоны новых автобусов и выполнены в сине-желтых тонах.
— В середине салона имеется вместительная площадка, куда по специально предусмотренной аппарели смогут заехать маломобильные пассажиры и женщины с детскими колясками. В средней части салона предусмотрены откидные сидения. Стационарных кресел в вагоне — 23.
Заехать в вагон смогут мамы с колясками и маломобильные горожане
Шесть поступивших в Волгоград трамваев из Усть-Катава в эти дни находятся на разной стадии пуско-наладочных работ. В скором времени волгоградцы и гости города-героя смогут оценить уровень их комфорта.
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