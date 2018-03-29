Почему опасно массово запускать в небо шары?

Экологи советуют не загрязнять окружающую среду.

28 марта, в день траура по погибшим в пожаре кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», жители Уфы и республики, как и других регионов страны, запустили в небо белые шары — в память о тех, чьи жизни унесла эта трагедия.

Однако экологи считают, что выражение скорби таким образом плохо сказывается на экологии и предлагают впредь выбирать другие способы.

«Белый воздушный шар — символ объединения, его всё чаще используют в массовых мероприятиях, — прокомментировал начальник организационно-аналитического отдела Минэкологии РБ Ринат Фаткуллин. — Конечно, это красиво, но не совсем правильно с экологической точки зрения».

В ведомстве не рекомендуют запускать шары в небо. Причем это касается не только таких печальных событий, но и других. К примеру, давно завелась традиция отправлять в небо шары во время выпускных в детсадах и школах. Улетев, шар со временем лопнет и превратится в мусор. А это латекс, который разлагается около четырёх лет.

Сдувшись или лопнув, они также могут стать кормом для птиц, а попав в водоёмы — для рыб. Птицы тащат их в свои гнёзда, могут запутаться в нитках, подвергают опасности своих птенцов. А рыба, съевшая кусок латекса, скорее всего, погибнет.