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Почему опасно массово запускать в небо шары?
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Почему опасно массово запускать в небо шары? 

АиФ-Уфа 56 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Экологи советуют не загрязнять окружающую среду.
28 марта, в день траура по погибшим в пожаре кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», жители Уфы и республики, как и других регионов страны, запустили в небо белые шары — в память о тех, чьи жизни унесла эта трагедия.
Однако экологи считают, что выражение скорби таким образом плохо сказывается на экологии и предлагают впредь выбирать другие способы.
«Белый воздушный шар — символ объединения, его всё чаще используют в массовых мероприятиях, — прокомментировал начальник организационно-аналитического отдела Минэкологии РБ Ринат Фаткуллин. — Конечно, это красиво, но не совсем правильно с экологической точки зрения».
В ведомстве не рекомендуют запускать шары в небо. Причем это касается не только таких печальных событий, но и других. К примеру, давно завелась традиция отправлять в небо шары во время выпускных в детсадах и школах. Улетев, шар со временем лопнет и превратится в мусор. А это латекс, который разлагается около четырёх лет.
Сдувшись или лопнув, они также могут стать кормом для птиц, а попав в водоёмы — для рыб. Птицы тащат их в свои гнёзда, могут запутаться в нитках, подвергают опасности своих птенцов. А рыба, съевшая кусок латекса, скорее всего, погибнет.
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