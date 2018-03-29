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«Бог с ним». Рабцентры для бездомных: шанс начать новую жизнь или допускаемое рабство?
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«Бог с ним». Рабцентры для бездомных: шанс начать новую жизнь или допускаемое рабство? 

59.ru 53 минуты назад
Фото: 59.ru
В каждом российском миллионнике может работать около сотни так называемых рабочих центров — пристанищ для бездомных, где за кров и еду нужно трудиться. Мест в таких ночлежках в несколько раз больше, чем в государственных временных приютах, где человека не заставляют работать и где должен быть психолог, медик и социальный работник. Чиновники не видят в рабцентрах угрозу: некоторые ведомства и главы городов подписывают с ними соглашения о сотрудничестве. А коммерческие компании, связанные с руководителями таких учреждений, выигрывают муниципальные и государственные контракты. В их исполнении они используют, в том числе, своих подопечных.
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