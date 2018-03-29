Программный продукт с доставкой на дом

Санкт-Петербурге, Новосибирске, Офисы компании расположены в Москве Твери и Воронеже. На наши вопросы отвечает директор компании Николай Подобайло.

Николай Николаевич, бытует мнение, что санкции душат наш бизнес и не дают возможности динамично развиваться. А вот, судя по динамике роста вашей компании, так не скажешь.

Николай Подобайло: Да, наша компания чувствует себя достаточно уверенно, выручка по итогам 2017 года составила более 3,5 млрд рублей, показав рост около 30%. И мы не одиноки. На наш взгляд, санкции, как и любые ограничения — штука безусловно неприятная. Это, как если бы во время обеда вам, вместо привычных приборов, дали бы сувенирную деревянную ложку. Необычно, требует привыкания, но задачу насыщения организма (или в нашем случае автоматизации бизнес-процессов заказчика) никто не отменял…

Основная часть нашего бизнеса — создание информационно-аналитических систем, автоматизирующих уникальные бизнес-процессы. И основная добавленная стоимость здесь — в организации проекта, управлении изменениями, которые приносит новая система, в понимании и проектировании новых бизнес-процессов. И, конечно, в разработке программного кода. Санкции принесли изменения в выборе программных средств — заказчики просят нас перевести их информационные системы на не зависящие от санкций платформы российской разработки или на базу ПО с открытым исходным кодом. Но на суть выполняемых нами проектов это принципиально почти не влияет.

По ряду направлений еще до введения санкций у нас было понимание, что российские продукты, или продукты с открытым исходным кодом, более применимы по соотношению цена/качество, чем продукты классических мировых производителей. Благодаря тому, что мы начали этот процесс задолго до того, как решения государства стали всех к нему подталкивать, у нас уже сформировалась существенная экспертиза в области импортозамещения.

Как вашей компании удается все время быть в хорошем тонусе, в чем секрет успеха?

Николай Подобайло: На мой взгляд, любая успешная команда — это гармоничное сочетание правильных людей с похожим менталитетом, правильной структуры и системы мотивации. Слово «правильный» означает, что нашим людям «не все равно». Мы не бросаем проект и не сдаемся, пока не достигаем результата. У нас было немало больших проектов, в середине которых никто не верил, что можно преодолеть все трудности и достичь итоговой цели. Мне лично нравится, когда люди готовы к разумному риску. И я таких сотрудников поддерживаю. Если подчиненным не интересно решать сложные задачи, мне, честно говоря, не интересно с ними работать. Мы стремимся, чтобы наши сотрудники становились своего рода доверенными лицами заказчиков, которые думают как заказчик, дают ему идеи для развития и т.д. В результате заказчики привлекают некоторых из них к участию в ведомственных мероприятиях наравне с признанными отраслевыми экспертами.

Чем вы по-настоящему гордитесь?

Николай Подобайло: Знаете, лучше всего на этот вопрос ответил конкурс, который мы сами проводили в конце года. Несколько десятков сотрудников публиковали на внутреннем портале и в соцсетях самые необычные проектные фотографии. Как правило, на вопрос о достижениях все отвечают цифрами роста оборота и прибыли, но, как известно, их бывает достаточно трудно осознать и представить. А тут ситуация ровно обратная. Ты осознаешь, насколько круто, что и этот эксперт, обучающий медиков правильной регистрации пакетика крови, и этот техник, настраивающий новый автомат по продаже билетов, и этот товарищ, чинящий сеть от камер видеонаблюдения в кабельколлекторе — это все твои сотрудники. Вот это и есть настоящий повод для гордости.

Не приведет ли роботизация к росту безработицы?

Николай Подобайло: Нет, напротив, будет рост числа рабочих мест, но уже на ином уровне. Будут востребованы совершенно новые специальности, ориентированные на работу с алгоритмами и данными, поиск ошибок, закономерностей, извлечение нового знания и так далее. Это целый новый мир, что-то похожее на то, что описывали Стругацкие в своих книгах, но только на новом техническом уровне. И в этом, кстати, я вижу большую возможность для наших технических специалистов, вступающих сейчас на рынок труда. Базовое техническое образование в России традиционно неплохое. Добавляя к этому желание преуспеть, если хотите, завоевать мир, и готовность развиваться, подобные молодые специалисты смогут легко найти себя и быть востребованными и на российском, и на мировом рынке труда.

И традиционный вопрос: ваши планы на будущее?

Николай Подобайло: Главный план — помогать нашим клиентам развиваться, двигаясь при этом в перспективных направлениях, когда появляется какая-то новая технологическая возможность, которая помогает в корне поменять устоявшийся процесс и сделать его принципиально другим. Удаленный мониторинг важнейших показателей здоровья. Удаленный контроль за ходом экзамена. «Умные контракты», которые мгновенно выдают гражданам справки и выписки из госсистем. И многое-многое другое, что станет доступно в ближайшее время. Использовать все это в крупных проектах, делать жизнь людей лучше — это и есть наши планы.