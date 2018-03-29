Исследование: ежегодно из сельской местности в город уезжают порядка 200 тыс. россиян

Безжизненное пространство страны расширяется, пишет газета

Сельское население страны сегодня сокращается повсеместно, кроме пригородов крупных городов, пишут авторы исследования. Наиболее интенсивно этот процесс идет на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и на Европейском Севере, где сельское население сокращается на 1,5-3% ежегодно.

Сейчас, вероятно, отток даже усиливается, предполагает Мкртчян, но статистика это не улавливает. Сейчас сельскими жителями числятся 37,8 млн человек (26% всего населения); на деле людей в селах живет намного меньше, отмечает Нефедова.

Чаще всего из села уезжают молодые и активные — выпускники сельских школ поступают в вузы или ищут работу в городах, чтобы там и остаться. Это замкнутый круг, подчеркивают исследователи: в Нечерноземье переезд молодежи приводит к деградации социальной среды, что ухудшает состояние сельского хозяйства и еще сильнее выталкивает население в города. Остаются те, кому не на что купить жилье в городе, и те, кому за 40 поскольку их знания и навыки в городе особо не нужны.

От 7 до 20% трудоспособного населения сел работают не на земле — это так называемые отходники, выезжающие за сотни и тысячи километров в большие города на работу вахтовым методом.

В Центральной России, Поволжье, на Северо-Западе доля отходников выше, а в зоне притяжения Москвы — в Тульской, Калужской, Ярославской, Владимирской областях — до 30-40% трудоспособного сельского населения работает в столице и Подмосковье

На востоке страны с его разреженной сетью крупных городов это явление представлено меньше: здесь люди чаще всего уезжают из села насовсем.

Причины переселения разнятся. На севере и востоке России, в нечерноземных районах село вырождается по естественным причинам. В неблагоприятных климатических условиях совхозы и колхозы умирают и это выталкивает в города даже тех, кто, может, и хотел бы жить в деревне. На юге сельское хозяйство вышло из кризиса, но трудоемкое животноводство вытесняется растениеводством, ему нужно меньше рабочих рук.