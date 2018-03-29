Исследование: ежегодно из сельской местности в город уезжают порядка 200 тыс. россиян 

Безжизненное пространство страны расширяется, пишет газета
"Ведомости", со ссылкой на исследование «Миграция сельского населения и динамика сельскохозяйственной занятости в регионах России» Татьяны Нефедовой из Института географии РАН и Никиты Мкртчяна из Института демографии ВШЭ.
Сельское население страны сегодня сокращается повсеместно, кроме пригородов крупных городов, пишут авторы исследования. Наиболее интенсивно этот процесс идет на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и на Европейском Севере, где сельское население сокращается на 1,5-3% ежегодно.
Сейчас, вероятно, отток даже усиливается, предполагает Мкртчян, но статистика это не улавливает. Сейчас сельскими жителями числятся 37,8 млн человек (26% всего населения); на деле людей в селах живет намного меньше, отмечает Нефедова.
Чаще всего из села уезжают молодые и активные — выпускники сельских школ поступают в вузы или ищут работу в городах, чтобы там и остаться. Это замкнутый круг, подчеркивают исследователи: в Нечерноземье переезд молодежи приводит к деградации социальной среды, что ухудшает состояние сельского хозяйства и еще сильнее выталкивает население в города. Остаются те, кому не на что купить жилье в городе, и те, кому за 40 поскольку их знания и навыки в городе особо не нужны.
От 7 до 20% трудоспособного населения сел работают не на земле — это так называемые отходники, выезжающие за сотни и тысячи километров в большие города на работу вахтовым методом.
В Центральной России, Поволжье, на Северо-Западе доля отходников выше, а в зоне притяжения Москвы — в Тульской, Калужской, Ярославской, Владимирской областях — до 30-40% трудоспособного сельского населения работает в столице и Подмосковье.
На востоке страны с его разреженной сетью крупных городов это явление представлено меньше: здесь люди чаще всего уезжают из села насовсем.
Причины переселения разнятся. На севере и востоке России, в нечерноземных районах село вырождается по естественным причинам. В неблагоприятных климатических условиях совхозы и колхозы умирают и это выталкивает в города даже тех, кто, может, и хотел бы жить в деревне. На юге сельское хозяйство вышло из кризиса, но трудоемкое животноводство вытесняется растениеводством, ему нужно меньше рабочих рук.