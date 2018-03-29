Безжизненное пространство страны расширяется

Российское село вымирает. Причем это происходит не только в регионах, географически и климатически не слишком подходящих для сельского хозяйства, но и на плодородном юге. Ежегодно из села в город уезжают порядка 200 000 человек, как следствие, безжизненное пространство страны расширяется, пишут "Ведомости" , приводя выдержки из исследования «Миграция сельского населения и динамика сельскохозяйственной занятости в регионах России Татьяны Нефедовой из Института географии РАН Никиты Мкртчяна из Института демографии ВШЭ

Сельское население страны сегодня сокращается повсеместно, кроме пригородов крупных городов, пишут Нефедова и Мкртчян. Наиболее интенсивно этот процесс идет на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и на Европейском Севере, где сельское население сокращается на 1,5–3% ежегодно. Сейчас, вероятно, отток даже усиливается, предполагает Мкртчян, но статистика это не улавливает: с 2001 по 2017 г., по данным Росстата, официально зарегистрированных на селе россиян стало меньше всего на 1,4 млн человек (3,6%). Сейчас сельскими жителями числятся 37,8 млн человек (26% всего населения); на деле людей в селах живет намного меньше, отмечает Нефедова.

Больше всего уезжает молодых и наиболее активных — выпускники сельских школ поступают в вузы или ищут работу в городах, чтобы там и остаться. Это замкнутый круг, отмечают ученые: в Нечерноземье переезд молодежи приводит к деградации социальной среды, что ухудшает состояние сельского хозяйства и еще сильнее выталкивает население в города. Остаются те, кому не на что купить жилье в городе, и те, кому за 40 — их знания и навыки в городе особо не нужны. От 7 до 20% трудоспособного населения сел работают не на земле — это так называемые отходники, выезжающие за сотни и тысячи километров в большие города на работу вахтовым методом. В Центральной России, Поволжье, на Северо-Западе доля отходников выше, а в зоне притяжения Москвы — в Тульской, Калужской, Ярославской, Владимирской областях — до 30–40% трудоспособного сельского населения работает в столице и Подмосковье , говорит Нефедова. На востоке страны с разреженной сетью крупных городов отходничество развито меньше: здесь люди чаще всего уезжают из села насовсем. Отходничество, в свою очередь, сокращает и без того скромные доходы села: те, кто живет на селе, но работает в городе, платят налоги в бюджеты городов. Если в селе есть сельхозорганизация и у нее есть единый сельхозналог, то в бюджет поселения идет с него только 30%, поясняет экономист Наталья Шагайда из РАНХиГС

Причины переселения разнятся. На севере и востоке России, в нечерноземных районах село вырождается по естественным причинам: убыточные в не самых благоприятных климатических условиях совхозы и колхозы умирают — работы нет, остаются только старики, поясняет Нефедова. Ускоряет процесс и укрупнение сельских поселений, а следом и сокращение числа школ и больниц: инфраструктура становится малодоступной. Это выталкивает в города даже тех, кто, может, и хотел бы жить в деревне, рассуждает Нефедова. На юге сельское хозяйство вышло из кризиса, но трудоемкое животноводство вытесняется растениеводством, ему нужно меньше рабочих рук.