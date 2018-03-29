Родственники погибшего в Оренбуржье военнослужащего получат два миллиона рублей

Трагедия произошла в 2016 году. Молодого человека нашли мертвым на Тоцком полигоне во время полевого выхода. Родственники военнослужащего подали иск к Министерству обороны РФ Министерству финансов и попросили взыскать в общей сложности 8 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Районный суд принял решение частично удовлетворть требования и постановил выплатить семье погибшего бойца более 2,1 миллиона рублей.

Минобороны подало апелляцию, однако коллегия Оренбургского областного суда оставила в силе принятое решение.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о другом инциденте: на Тоцком полигоне подорвался 29-летний младший сержант контрактной службы.

ЧП произошло накануне. Военнослужащий готовил объекты стрельбища к учениям по метанию гранат, чистил окопы от снега, где и подорвался. В тяжелом состоянии его увезли в госпиталь, где мужчина скончался.