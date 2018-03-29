«Юнипро»: решение ФАС в отношении компании основано на неактуальных данных

Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении «Юнипро» по Березовской ГРЭС базируется на неактуальных данных об оборудовании, заявила журналистам директор по корпоративной политике «Юнипро» Елена Габдулхаева.

«ФАС России не исследовала надлежащим образом доказательства, которые предоставили мы и «Системный оператор». Кроме того, ФАС отказался запрашивать актуальные сведения об оборудовании у компетентных органов. Фактически, решение было основано на тех данных, которые ФАС получила в середине 2016 года, когда ни один из компетентных органов ещё не обладал всей необходимой информацией», — отметила она.

Габдулхаева добавила, что компания пока не создавала резервы под возможные выплаты из-за решения ФАС.