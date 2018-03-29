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«Юнипро»: решение ФАС в отношении компании основано на неактуальных данных
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«Юнипро»: решение ФАС в отношении компании основано на неактуальных данных 

Rambler News Service 1 час назад
Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении «Юнипро» по Березовской ГРЭС базируется на неактуальных данных об оборудовании, заявила журналистам директор по корпоративной политике «Юнипро» Елена Габдулхаева.
«ФАС России не исследовала надлежащим образом доказательства, которые предоставили мы и «Системный оператор». Кроме того, ФАС отказался запрашивать актуальные сведения об оборудовании у компетентных органов. Фактически, решение было основано на тех данных, которые ФАС получила в середине 2016 года, когда ни один из компетентных органов ещё не обладал всей необходимой информацией», — отметила она.
Габдулхаева добавила, что компания пока не создавала резервы под возможные выплаты из-за решения ФАС.
Ранее сегодня «Юнипро» сообщила, что подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании недействительным и отмене решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о признании компании нарушившей антимонопольное законодательство.
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