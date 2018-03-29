«Юнипро» подала в арбитражный суд заявление об отмене решения ФАС по Березовской ГРЭС

«Энергетическая компания «Юнипро» обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением о признании недействительным и отмене решения ФАС России по Березовской ГРЭС», — говорится в сообщении.

Как отметили в «Юнипро», компания надеется на то, что суд, в отличие от ФАС России, сможет избежать «односторонней оценки фактов» и проведет всестороннее и объективное исследование доказательств с учетом мнений всех заинтересованных лиц.

26 января 2018 года ФАС приняла решение, в котором признала «Юнипро» и «Системный оператор ЕЭС» виновными в злоупотреблении доминирующим положением, выраженным в отказе от начала тестирования оборудования энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» сразу после аварии. В части обвинения в антиконкурентном соглашении дело было закрыто за отсутствием доказательств.

Возбуждение дела об административном правонарушении для определения размера штрафа ожидается в марте-апреле 2018 года.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 года. 1 февраля 2016 года на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла.