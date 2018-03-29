Огромная лужа затопила «хрущевку» в Бердске: жители боятся обрушения

Дом на ул. Лунная, 16 в Бердске — типовая панельная пятиэтажка — построен почти 40 лет назад. За эти годы накопилось немало проблем, среди которых есть и угроза несущим конструкциям здания. В панели угловой квартиры появилась трещина, как убеждены жители, из-за регулярного подтопления торца дома и вероятной просадки фундамента. Лужа, находящаяся на муниципальной земле, весьма внушительных размеров и периодически подходит к отмостке дома. Появилась она после прокладки электрического кабеля в сторону спорткомплекса «Зима-Лето» и автозаправочной станции.

— При строительстве спорткомплекса «Зима-Лето» и заправки здесь начали прокладывать кабель. Прокопали траншею, сломали поребрики. Вторую траншею прокопали. Все разрыли, — рассказывает Геннадий Ладунов, житель дома Лунная, 16. — Раньше была ливневка, и вода уходила. Была труба. Когда прокладывали кабель, ливневку разрушили.

В угловой квартире Геннадия Ладунова на третьем этаже в стене образовалась сквозная трещина. Как ни пытается он ее заделать — ничего не получается. Ремонт межпанельных швов и заделка снаружи также не принесли эффекта — трещина постоянно расползается.

— Я только успеваю угол заделывать. А смотришь — и опять все лопается, — отмечает Геннадий Ладунов.

Лариса Лимонова — «молодой» председатель совета дома: всего как год ее избрали. После того как стала во главе дома сразу забила тревогу — лужу надо ликвидировать. Сделать это можно восстановлением ливневой канализации, существовавшей до момента прокладки кабеля. «Писала городским всем чиновникам. Ответ — ждите до 2020 года. А когда нам ждать? У нас угол дома скоро отвалится», — негодует Александра Лимонова.

Ответы чиновников администрации отсылают к 2020 году, когда по планам должен пройти ремонт придомовой территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». При этом жители удивляются, с чем связан подобный «отсыл» к федеральной программе, ведь территория, где практически круглый год стоит огромная лужа, не относится к придомовой территории Лунной, 16.

«Весь вопрос в том, что эта проблема создана с участием муниципальных организаций — кто-то дал разрешение, и проложили кабель, затем велись работы по ремонту сетей и не восстановили благоустройство. И вот результат, — отмечает директор УК «Прогресс» Михаил Перфилов

Сейчас совместно с жителями управляющая компания начала активную работу по исправлению ситуации, но проблему невозможно решить без ликвидации огромной лужи. Нужно восстановить ливневую канализацию, разрушенную при прокладке кабеля. И острота проблемы будет снята. А дальше провести — укрепление разрушаемого торца здания.