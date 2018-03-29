В Саратовской области выборы президента России показали единодушие народа и высокое доверие действующей власти. Свой голос отдали кандидатам 66% избирателей области, больше 78% отдали голоса за Владимира Путина. Это один лучших результатов в Поволжье.
Губернатор Валерий Радаев поблагодарил всех, кто принимал участие в организации, обеспечении безопасности на выборах, а также контролировал этот процесс на территории Саратовской области. На заседании Правительства глава региона обратился к работникам избирательных комиссий, наблюдателям, сотрудникам правоохранительных органов, показавшим, по его словам, высокий уровень профессионализма.
Особые слова благодарности были сказаны в адрес жителей региона. Губернатор отметил активную гражданскую позицию земляков на выборах-2018.
— Результаты показали, что общество консолидировалось вокруг главы государства, инициатив, направленных на благополучие людей и будущее России. Сегодня мы завершаем подготовку дорожной карты по реализации Послания Президента РФ. Все целевые ориентиры, касающиеся повышения среднедушевых доходов, заработной платы и других показателей качества жизни граждан, должны быть подкреплены конкретными ресурсами. Задача — их грамотно мобилизовать, — отметил глава региона.