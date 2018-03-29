Администрация Кемерова обратится в суд, чтобы снести «Зимнюю Вишню»

Кемеровская администрация намерена обратиться в суд, чтобы обязать собственника снести здание ТЦ «Зимняя Вишня».

Об этом глава города Илья Середюк сообщил журналистам. Он заявил, что власти не хотят эту ситуацию надолго растягивать. Экспертное заключение технических специалистов о том, что здание находится в аварийном состоянии, необходимо, чтобы через суд обязать собственника здания его снести. При этом городская администрация планирует возложить затраты на снос на самого собственника.

«Никому он не нужен. Уже никто туда не пойдёт в силу того, что просто сердце будет ломить туда заходить. Никто туда детей не пустит, даже если они восстановят (здание, — прим. ред.)», — рассказал Илья Середюк.