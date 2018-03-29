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Депутаты рассмотрят предложение Олега Брячака о создании совета Псковской городской думы
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Депутаты рассмотрят предложение Олега Брячака о создании совета Псковской городской думы 

Псковская губерния 1 час назад
Правовой комитет Псковской городской думы на ближайшем заседании рассмотрит инициативу депутата Олега Брячака о создании совета думы: справедливоросс предложил внести изменения в устав Пскова, создав новый орган, который позволит осуществлять координацию работы комитетов, комиссий, аппарата гордумы, а также рассматривать вносимые в представительное собрание законопроекты. В проекте решения по этому вопросу отмечается, что порядок формирования и организация работы совета будет определяться регламентом Псковской городской думы. По предложению Брячака, в совет должны войти представители всех фракций. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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