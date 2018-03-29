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В Оренбуржье обсудили законность завышения тарифов ЖКХ
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В Оренбуржье обсудили законность завышения тарифов ЖКХ 

ProOren 59 минут назад
Фото: ProOren
Накануне в прокуратуре области состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по соблюдению законности в сфере ЖКХ. Подведены итоги реализации региональной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в области за прошедший год.
Программа реализована в полном объеме: отремонтированы 993 многоквартирных дома, сто по итогу улучшило условия проживания для 160 тысяч человек. Но при этом результаты надзорных мероприятий вскрыли факты нарушений в деятельности органов местного самоуправления, управляющих компаний и подрядных организаций.
Установлено, что одна из подрядных организаций не произвела по договору ремонт кровли домов, общей суммой 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
В Сорочинске администрация несвоевременно утвердила план программы на 2018 год.
В Саракташском районе предотвращено начисление взноса на капитальный ремонт, в 4 раза превышающего минимальный.
По итогам заседания решено уделить особое внимание незаконному завышению тарифов на капремонт и выполнению работ подрядными организациями.
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