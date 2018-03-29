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Очередной факт незаконной миграции выявлен в Приморье
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Очередной факт незаконной миграции выявлен в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Прокуратурой Спасска-Дальнего в ходе проверки, проведенной совместно с отделом по вопросам миграции МО МВД России «Спасский», деятельности пункта приема древесины в одном из помещений обнаружены паспорта пяти иностранных граждан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Иностранцы (чьи паспорта были обнаружены), согласно сведениям, представленным отделом по вопросам миграции МОМВД России «Спасский», поставлены на миграционный учет по улице Некрасова в Уссурийске, где фактически не проживали. Таким образом
Кроме того, здание, в котором они фиктивно числились на учете, представляет собой непригодное для проживания одноэтажное здание административного назначения.
По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статьей «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
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