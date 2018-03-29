Ещё
В Томске изобрели бесшумный будильник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Томске изобрели бесшумный будильник 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Томский студент Кирилл Кричевцов сконструировал «умный» спальный чехол с функцией будильника. Запрограммированное на нужное время устройство пробуждает человека от сна без звукового сигнала и вибрации.
— Я учусь на втором курсе, и многие мои одногруппники живут в общежитии, — рассказал «РГ» студент ТПУ Кирилл Кричевцов. — Мне не раз случалось становиться свидетелем их ссор из-за разного режима дня. Если одному студенту необходимо встать пораньше, то из-за сигнала будильника приходится пробуждаться всем, кто живет с ним в одной комнате. Это доставляет массу неудобств. В результате я задумался над тем, как можно решить эту проблему, и сконструировал свой бесшумный будильник.
Внешне устройство представляет из себя специальный чехол — наматрасник. Он не вредит здоровью и не доставляет никаких неудобств во время сна.
— Такой будильник будет полезен не только студентам, но и всем, кто живет в малогабаритных квартирах, — рассказывает изобретатель. — Например, молодым мамочкам, которые боятся разбудить малышей, или супругам с разным графиком работы. Эта технология станет отличным дополнением к экосистеме «умный дом».
В настоящее время Кирилл Кричевцов подал заявку на получение патента и собирается в следующем месяце приступить к экспериментальным испытаниям чехла-будильника. Молодой ученый надеется, что бесшумное устройство для пробуждения появится в продаже уже в этом году.
Российская Газета: последние новости
Киргизия предлагает признать воду экономическим ресурсом Корпорация "Элар" оцифровала в ДФО ряд государственных архивов Почему в школьных столовых Екатеринбурга плохо кормят
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии202
«С чего это я должен их жалеть?»242
Блогер Варламов задержан в Москве314
Число пострадавших в Кемерово возросло212
Россия приготовила ответ США305
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение