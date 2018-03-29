В Томске изобрели бесшумный будильник

Томский студент Кирилл Кричевцов сконструировал «умный» спальный чехол с функцией будильника. Запрограммированное на нужное время устройство пробуждает человека от сна без звукового сигнала и вибрации.

— Я учусь на втором курсе, и многие мои одногруппники живут в общежитии, — рассказал «РГ» студент ТПУ Кирилл Кричевцов. — Мне не раз случалось становиться свидетелем их ссор из-за разного режима дня. Если одному студенту необходимо встать пораньше, то из-за сигнала будильника приходится пробуждаться всем, кто живет с ним в одной комнате. Это доставляет массу неудобств. В результате я задумался над тем, как можно решить эту проблему, и сконструировал свой бесшумный будильник.

Внешне устройство представляет из себя специальный чехол — наматрасник. Он не вредит здоровью и не доставляет никаких неудобств во время сна.

— Такой будильник будет полезен не только студентам, но и всем, кто живет в малогабаритных квартирах, — рассказывает изобретатель. — Например, молодым мамочкам, которые боятся разбудить малышей, или супругам с разным графиком работы. Эта технология станет отличным дополнением к экосистеме «умный дом».

В настоящее время Кирилл Кричевцов подал заявку на получение патента и собирается в следующем месяце приступить к экспериментальным испытаниям чехла-будильника. Молодой ученый надеется, что бесшумное устройство для пробуждения появится в продаже уже в этом году.