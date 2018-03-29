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Производство по делу о признании ЦППК банкротом прекращено
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Производство по делу о признании ЦППК банкротом прекращено 

Агентство «Москва» 1 час назад
Производство по делу о признании ЦППК банкротом прекращено, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании ОАО «Центральная ППК».
«28 марта Арбитражным судом Москвы рассмотрено заявление в отношении ОАО «Центральная ППК» о признании банкротом. На заседании суда ЦППК были предъявлены доказательства необоснованности претензий истца. Одно из которых — отсутствие неисполненных финансовых обязательств компании перед АО «Ресурс Сервис», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что суд установил все юридически значимые обстоятельства и вынес решение о прекращении производства по данному делу.
В январе 2018 г. АО «Ресурс Сервис» подала исковое заявление в Арбитражный суд с требованием признать ОАО «Центральная ППК» банкротом.
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