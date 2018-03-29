Акционерам помогут в МФЦ

Регистраторы намерены увеличить доступность своих услуг при помощи многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ). Новая идея рынка — делегирование многофункциональным центрам предоставления госуслуг деятельности по оказанию помощи акционерам в совершении некоторых видов сделок.

Это касается, в частности, направления поручений на изменение анкетных данных, получения выписки, доступа к электронным сервисам. На втором этапе предлагается осуществлять операции с акциями в рамках корпоративных действий (например, в ситуации обязательного предложения по выкупу ценных бумаг). Эта тема обсуждалась в конце прошлой недели на совместной конференции Сбербанка и регистратора «Статус» «Цифровое будущее. Возможности регистратора и ожидания рынка», пишет «Коммерсант».

В основе идеи — повышение финансовой доступности, что является одной из государственных задач, решением которой занимается ЦБ . В «Статусе» подсчитали, что новая схема работы поможет увеличить доступность регистраторских услуг примерно в 5 раз: если офисов регистраторов по стране всего 380 (охватывают 77 регионов), то МФЦ имеют 1935 офисов (в 85 регионах). Всего же в реестрах находятся счета 25 млн акционеров. Часть из них проживает в регионах, где доступ к услугам регистраторов затруднен: их офисы либо отсутствуют вовсе (как, например, на Чукотке), либо находятся далеко (в некоторых городах Московской области ).

Кроме того, регистраторы хотят повысить эффективность собственного бизнеса. «Мы полагаем, что комиссия МФЦ для нас будет составлять от 50% до 80% от стоимости услуги. Однако даже при таком раскладе это будет выгоднее, чем содержать собственную филиальную сеть», — поясняет коммерческий директор регистратора «Статус» Людмила Миронова

Она считает, что сотрудничество с МФЦ позволит сократить постоянные расходы на содержание тех филиалов, которые обслуживают в основном акционеров крупных федеральных эмитентов и, как правило, являются убыточными. По ее оценкам, расходы по рынку в целом могут сократиться примерно на 10%.