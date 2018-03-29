Валерий Радаев: Во главе угла должна стоять безопасность людей

Саратове заседание правительства области сегодня началось с минуты молчания в память погибших в результате пожара в Кемерово . Губернатор Валерий Радаев подчеркнул, что эта немыслимая трагедия объединила всех жителей страны. И подобное не должно повториться.

-Детальные выводы о причинах произошедшего будут сделаны на самом высоком уровне. Но отправная точка одна: объекты с массовым пребыванием людей должны проверяться в первую очередь, находиться в зоне особого внимания всех служб и надзорных органов, отвечающих за безопасность. Ответственна и муниципальная власть, те ее структуры, которые ставят разрешительную печать. А принимается объект в эксплуатацию лишь в том случае, если соблюдаются все необходимые нормативы, — заявил глава региона.

В Саратове особой проверке подлежат 11 объектов с массовым пребыванием людей. В первую очередь проверяются пути эвакуации, работа пожарной автоматики, водоснабжения. Мероприятия будут проводиться до 16 апреля, но уже первые проверки вскрыли ряд проблем, с которыми надо разбираться не только на местах, на конкретных объектах, но и на системной основе. Это, прежде всего, подготовленность службы эксплуатации здания, в которую входят конкретные должностные лица — инженеры, электрики.

Руководитель области также подчеркнул, что во главе угла должна стоять безопасность людей, а не погоня за прибылью собственников, сдающих в аренду помещения для массового пребывания людей. Персонал должен быть обучен, а посетители информированы на случай ЧП.

Бизнес, вкладывающий средства в такие объекты, обязан нести повышенную социальную ответственность. Горько напоминать об этом после очередной трагедии, — обратился к участникам заседания губернатор и поручил организовать системный контроль безопасности в местах массового пребывания людей на всех уровнях — от специализированных служб до муниципальной власти.