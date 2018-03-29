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Валерий Радаев: Во главе угла должна стоять безопасность людей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Валерий Радаев: Во главе угла должна стоять безопасность людей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове заседание правительства области сегодня началось с минуты молчания в память погибших в результате пожара в Кемерово. Губернатор Валерий Радаев подчеркнул, что эта немыслимая трагедия объединила всех жителей страны. И подобное не должно повториться.
-Детальные выводы о причинах произошедшего будут сделаны на самом высоком уровне. Но отправная точка одна: объекты с массовым пребыванием людей должны проверяться в первую очередь, находиться в зоне особого внимания всех служб и надзорных органов, отвечающих за безопасность. Ответственна и муниципальная власть, те ее структуры, которые ставят разрешительную печать. А принимается объект в эксплуатацию лишь в том случае, если соблюдаются все необходимые нормативы, — заявил глава региона.
В Саратове особой проверке подлежат 11 объектов с массовым пребыванием людей. В первую очередь проверяются пути эвакуации, работа пожарной автоматики, водоснабжения. Мероприятия будут проводиться до 16 апреля, но уже первые проверки вскрыли ряд проблем, с которыми надо разбираться не только на местах, на конкретных объектах, но и на системной основе. Это, прежде всего, подготовленность службы эксплуатации здания, в которую входят конкретные должностные лица — инженеры, электрики.
Руководитель области также подчеркнул, что во главе угла должна стоять безопасность людей, а не погоня за прибылью собственников, сдающих в аренду помещения для массового пребывания людей. Персонал должен быть обучен, а посетители информированы на случай ЧП.
Бизнес, вкладывающий средства в такие объекты, обязан нести повышенную социальную ответственность. Горько напоминать об этом после очередной трагедии, — обратился к участникам заседания губернатор и поручил организовать системный контроль безопасности в местах массового пребывания людей на всех уровнях — от специализированных служб до муниципальной власти.
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