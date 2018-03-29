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Во Франции почтили память подполковника Арно Бельтрама
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Во Франции почтили память подполковника Арно Бельтрама 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Париж, 29 марта /Синьхуа/ — В среду во Франции состоялась церемония прощания с подполковником Арно Бельтрамом, который погиб при исполнении своего служебного долга во время инцидента с захватом заложников в супермаркете. (Синьхуа)
Париж, 29 марта /Синьхуа/ — В среду во Франции состоялась церемония прощания с подполковником Арно Бельтрамом, который погиб при исполнении своего служебного долга во время инцидента с захватом заложников в супермаркете. (Синьхуа)
Париж, 29 марта /Синьхуа/ — В среду во Франции состоялась церемония прощания с подполковником Арно Бельтрамом, который погиб при исполнении своего служебного долга во время инцидента с захватом заложников в супермаркете. (Синьхуа)
Париж, 29 марта /Синьхуа/ — В среду во Франции состоялась церемония прощания с подполковником Арно Бельтрамом, который погиб при исполнении своего служебного долга во время инцидента с захватом заложников в супермаркете. (Синьхуа)
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