Во Франции почтили память подполковника Арно Бельтрама 

Париж, 29 марта /Синьхуа/ — В среду во Франции состоялась церемония прощания с подполковником Арно Бельтрамом, который погиб при исполнении своего служебного долга во время инцидента с захватом заложников в супермаркете. (Синьхуа)
Париж, 29 марта /Синьхуа/ — В среду во Франции состоялась церемония прощания с подполковником Арно Бельтрамом, который погиб при исполнении своего служебного долга во время инцидента с захватом заложников в супермаркете. (Синьхуа)
Париж, 29 марта /Синьхуа/ — В среду во Франции состоялась церемония прощания с подполковником Арно Бельтрамом, который погиб при исполнении своего служебного долга во время инцидента с захватом заложников в супермаркете. (Синьхуа)
Париж, 29 марта /Синьхуа/ — В среду во Франции состоялась церемония прощания с подполковником Арно Бельтрамом, который погиб при исполнении своего служебного долга во время инцидента с захватом заложников в супермаркете. (Синьхуа)