Главу Барнаула назвали самым эффективным мэром Сибири 

В общероссийском рейтинге, включающем 88 позиций, он занял 22 место. Это лучший результат среди мэров Сибири.
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников стал вторым по эффективности сибирским мэром.
«Это не моя личная заслуга. Это результат огромной совместной работы с Правительством Алтайского края, а также личного участие в решении проблем краевой столицы губернатора края Александра Карлина», — сказал Сергей Дугин, комментируя свой результат.
В пятерку самых эффективных мэров вошли главы Тюмени, Казани, Уфы, Москвы и Салехарда. На последних местах рейтинга мэры Кемерова, Махачкалы, Биробиджана, Кызыла и Волгограда.
Исследование проводил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».