Иллюзия кирпича: как виртуальная реальность изменит строительную отрасль

По прогнозам аналитической компании SuperData, суммарно объем мирового рынка виртуальной реальности (VR) может вырасти в 20 раз с 2016 по 2020 год и достигнуть $38 млрд Наиболее популярны из средств VR шлемы и ПО, позволяющие погрузиться в игру, но большая часть рынка в этом секторе лежит в бизнес-применении технологии.

VR — новая строительная реальность. В Японии Starbucks использовал технологии виртуальной реальности и информационного моделирования для перепланировки своих кофеен. Раньше все заведения создавались по единому дизайну, приходившему из штаб-квартиры. Однако после двадцатилетнего прибывания на японском рынке в компании решили придать кофейням местный колорит. Это, тем не менее, означало, что необходимо сделать перепланировку более чем 1 200 кофеен в стране. В первую очередь в компании внедрили инструменты для создания информационных моделей (BIM) заведений. Однако, раз у вас есть цифровая модель, то почему бы ее не визуализировать, чтобы продемонстрировать все детали сотрудникам из разных подразделений? Проект был реализован в виртуальной реальности, что позволило добиться максимального взаимопонимания и ускорения принятия решений.

России есть пример использования VR для демонстрации квартир будущим покупателям Заказчик может погулять по будущему жилью, оценить интерьер, рассмотреть детали, подобрать элементы декора. Переход на VR позволяет уменьшить сроки создания итоговой визуализации на 30-50%, в том числе благодаря уменьшению количества ошибок.

Почему стоит обратить внимание на технологию: Виртуальная реальность до недавнего времени была популярна в основном среди разработчиков компьютерных игр. Однако в 2017 году все больше компаний за пределами игровой индустрии стали рассматривать AR/VR как технологии, приносящие экономический эффект. Отрасли, в которых проектирование и производство являются основополагающими, стали все чаще прибегать к инструментам виртуальной реальности.

В России развитие AR/VR уже внесено в основной перечень задач программы «Цифровая Экономика», утвержденной Президентом РФ. Если говорить о стройке, то виртуальная реальность позволяет строительным компаниям планировать каждый аспект проекта, снижать расходы, повышать безопасность и ускорять рабочие процессы. Например, Layton Construction удалось сэкономить 250 000$ при строительстве медицинского центра площадью 45 000 квадратных метров. В компании разработали 20 виртуальных макетов вместо традиционных физических для подбора конфигурации операционных и других критически важных помещений. Это позволило не только сократить затраты, но и значительно ускорить процессы согласования — документация по предпроектной стадии была передана на 2 месяца раньше, чем планировалось.

Дополненную реальность (AR), которая позволяет наложить виртуальный мир на реальный, становится популярной в строительстве, благодаря использованию мобильных устройств. Шлемы и очки дополненной реальности позволяют буквально «брать с собой» информационную модель (цифровую копию объекта) на стройплощадку и использовать все ее возможности на месте. Стены больше не являются преградой и строители могут раньше замечать коллизии, сокращать число ошибок и принимать более продуманные решения. Например, компания Mortenson использовала шлемы дополненной реальности Daqri при строительстве медицинского центра Hennepin Country в Миннеаполисе . Шлемы регулярно обеспечивали сотрудников информацией и данными об объекте строительства в режиме реального времени, например, позволяли получить доступ к инструкциям для выполнения конкретных работ. Препятствием для широкого внедрения AR является дороговизна устройств. В случае с Mortenson цена шлемов составила 15 000$.

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