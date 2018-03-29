«Отозвать лицензию управляющей компании сейчас практически невозможно» 

«Механизм лишения есть, но он настолько сложен, что даже по России такие случаи единичны. Лишить лицензии можно только в суде. Для этого нужны основания: из реестра должны принудительно исключить 15 процентов от общего числа домов в управлении этой компании. А чтобы исключить хотя бы один дом, УК надо за 12 месяцев не исполнить два предписания по нему. Практическо это нереально. Как правило, компании это понимают, и даже если по одному дому и допустят неисполнение двух предписаний за год, уж точно не наберут таких больше 15 процентов. На уровне субъекта эту проблему не решить. Мы неоднократно писали федералам, что необходим другой механизм аннулирования лицензий, взаимодействуем с минстроем постоянно. И это уже дает плоды. С января законодатель ввел понятие грубых нарушений лицензионных требований, при которых порядок отзыва лицензии упрощен. Правда, перечень этих грубых нарушений правительству страны еще только предстоит определить. Ситуация сейчас такова, что отозвать лицензию почти невозможно, а получить легко. Нет требований к техническому оснащению, к штату. Организация должна зарегистрироваться на территории РФ, ее не должно быть в реестре потерявших лицензию ранее, руководитель не должен иметь неснятой или непогашенной судимости, и в процессе работы компания обязана размещать информацию в ГИС ЖКХ. Все. Но вообще я не считаю, что надо ставить лишение лицензии во главу угла. Если собственника не устраивает работа УК, он в любом случае не должен ждать реагирования контролирующих органов, а действовать — менять управляющую организацию».