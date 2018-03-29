Улицу Рахматуллина перекроют на полгода

С 1 апреля в Казани ограничат движение по улице Рахматуллина. Будет закрыт участок от здания №18 по улице Мусы Джалиля до улицы Кави Наджми. Дорогу освободят только в середине октября, говорится в распоряжении исполкома.

Неудобства связаны с реставрацией исторического квартала в границах улиц Рахматуллина — Кави Наджми — Профсоюзная — Мусы Джалиля . Здесь расположены дом, в котором родился Николай Бауман , Дом Пискунова, гостиница Дворянского собрания и другие исторические объекты.

Будут восстановлены объекты культурного наследия, их флигели и внутренние дворы. Построят две жилые резиденции и офисные помещения.

Читайте также:

Движение по Лево-Булачной ограничат до 12 апреля

От Петербургской до Толстого. Дороги в центре ждут ремонта