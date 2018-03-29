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Улицу Рахматуллина перекроют на полгода
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Улицу Рахматуллина перекроют на полгода 

Казанский Портал 1 час назад
С 1 апреля в Казани ограничат движение по улице Рахматуллина. Будет закрыт участок от здания №18 по улице Мусы Джалиля до улицы Кави Наджми. Дорогу освободят только в середине октября, говорится в распоряжении исполкома.
Неудобства связаны с реставрацией исторического квартала в границах улиц Рахматуллина — Кави Наджми — Профсоюзная — Мусы Джалиля. Здесь расположены дом, в котором родился Николай Бауман, Дом Пискунова, гостиница Дворянского собрания и другие исторические объекты.
Будут восстановлены объекты культурного наследия, их флигели и внутренние дворы. Построят две жилые резиденции и офисные помещения.
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