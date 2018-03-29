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Директором аппарата Общественной палаты региона назначен Роман Овчаренко
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Директором аппарата Общественной палаты региона назначен Роман Овчаренко 

Деловое сообщество 1 час назад
Новую структуру, созданную в январе этого года, возглавит Роман Овчаренко. Аппарат Общественной палаты насчитывает пять человек, на эту структуру возложено организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты.
Овчаренко имеет опыт руководящей работы, в 2013 году он попробовал свои силы, замещая начальника службы по обеспечению деятельности комиссии по проведению административной реформы в Ростовской области — руководителя аппарата комиссии по проведению административной реформы правительства Ростовской области. В 2014 году работал заместителем директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области. До последнего времени Роман Овчаренко работал в Южно-Российском институте управления профессором кафедры социологии и кафедры государственного и муниципального управления.
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