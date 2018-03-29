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Более 200 домов остались без отопления в центре Нижнего Новгорода
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Более 200 домов остались без отопления в центре Нижнего Новгорода 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Юрия ПРАВДИНАБолее 200 домов остались без отопления в центре Нижнего НовгородаБолее 200 домов в центре города с утра остались без отопления и горячей воды. Как отмечается на сайте Теплоэнерго, ведутся ремонтно-восстановительные работы на тепловой сети на улице Невзоровых.
Горячая вода отключена и снижена подача тепла в 243 домах по улицам Горького, Провиантская, Ковалихинская, Трудовая, Белинского, Ошарская, Республиканская, Дунаева, Генкиной, Невзоровых, Фрунзе. Аварийные работы планируется завершить в 10 утра. Теплоснабжение и подача горячей воды будет восстановлена.
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