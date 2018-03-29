Более 200 домов остались без отопления в центре Нижнего Новгорода

Фото Юрия ПРАВДИНАБолее 200 домов остались без отопления в центре Нижнего НовгородаБолее 200 домов в центре города с утра остались без отопления и горячей воды. Как отмечается на сайте Теплоэнерго, ведутся ремонтно-восстановительные работы на тепловой сети на улице Невзоровых.