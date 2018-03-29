В Ярославле начали установку колеса обозрения

Стартовала сборка первой опоры. Фотографии появились в социальных сетях: рабочие монтируют небольшую конструкцию из труб. Колесо обозрения планируют сдать ко Дню города, 26 мая. Его устанавливают за КЗЦ «Миллениум».