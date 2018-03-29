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В Ярославле начали установку колеса обозрения
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В Ярославле начали установку колеса обозрения 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Стартовала сборка первой опоры. Фотографии появились в социальных сетях: рабочие монтируют небольшую конструкцию из труб. Колесо обозрения планируют сдать ко Дню города, 26 мая. Его устанавливают за КЗЦ «Миллениум».
Напомним, что департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области направил адрес мэрии города и компании-застройщика предостережение. Видимо, оно было отменено. Если подрядчик сможет доказать, что колеса обозрения — это не капитальное строительство, то оно, несмотря на негодование градозащитников, останется на своем месте — Которосльной набережной.
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