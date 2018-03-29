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В Шолоховской библиотеке прошло отчетно-выборное собрание в первичной организации №7
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В Шолоховской библиотеке прошло отчетно-выборное собрание в первичной организации №7 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
27 марта 2018 г. в Центральной Библиотеке № 70 им. М. А. Шолохова, расположенной по адресу: Халтуринская ул., д.18, состоялось отчетно-выборное собрание состава первичной организации № 7 Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительный органов района Преображенское. В данном мероприятии принимали участие представители Совета ветеранов Восточного административного округа города Москвы, управы района Преображенское города Москвы, ГБУ ТЦСО «Сокольники» филиала «Преображенское», а также члены и актив районного Совета ветеранов.
В настоящее время в первичном совете № 7 на учете состоят 410 человек, из них: 15 участников Великой Отечественной войны, 60 ветеранов Великой Отечественной войны, 253 ветерана труда и 82 пенсионера без иного льготного статуса. Данная первичная организация обслуживает 25 домов, принимает население по адресу: Открытое шоссе, д.2, корп.3, пом.53 по вторникам, средам и четвергам с 11.00 до 15.00. Председатель ПО № 7 Суханова Ирина Анатольевна в кратком докладе рассказала о работе организации в 2016-2017 гг., далее выступали ревизор, культ-массовые работники и члены ПО. Общая оценка работы Совета по итогам заседания — удовлетворительная. В результате проведенного собрания был утвержден новый состав актива ПО №7 и выбран председатель на 2018-2019 гг. — Суханова Ирина Анатольевна.
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