Первый весенний медведь проснулся в Кроноцком заповеднике на Камчатке

Инспекторы Кроноцкого заповедника на Камчатке при патрулировании на побережье бухты Ольга встретили первого в этом году медведя, который вышел из спячки и покинул берлогу. Он уже выкопал себе из снега первую еду, сообщает пресс-служба заповедника.

Для наблюдения за животными здесь поставили фотоловушки.

Участковый государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Сергей Габов рассказал, что при патрулировании на территории заповедника инспекторы сняли данные с фотоловушки и увидели снимок медведя, который попал в объектив 26 марта. Пройдя по маршруту около 300 метров, они заметили медведя, который что-то копал под сопкой. Осторожно подойдя поближе, они увидели, что зверь вытащил из-под снега погибшего взрослого калана. Инспекторы прервали маршрут, так как кормящийся голодный хищник, как правило, ведет себя агрессивно.

Медведи, живущие в заповеднике на берегу Тихого океана, после выхода из спячки едят рыбу, выброшенную на берег, погибших морских млекопитающихся, охотятся на слабых тюленей или каланов, а во время отлива питаются двустворчатыми моллюсками.

По словам учёных, массовое покидание бурыми медведями берлог на Камчатке начинается в середине апреля, но в конце марта уже появляются одиночные взрослые самцы. Особи мужского пола во время спячки быстрее расходуют подкожный жир, и они раньше, чем самки, начинают испытывать чувство голода и просыпаются.

Медведицы с двух-трёхлетними медвежатами, родившимися в конце января—феврале, начинают покидать берлоги при более благоприятных условиях. Они выходят из зимних убежищ поздно: в конце мая — июне, когда сходит весь снег.

В Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике имени Т. И. Шпилёнка обитают крупнейшие в мире охраняемые субпопуляции бурых медведей общей численностью более 1800 особей.