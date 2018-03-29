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Захарова о презентации Британии по делу Скрипаля: это напоминает детские картинки
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Захарова о презентации Британии по делу Скрипаля: это напоминает детские картинки 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила презентационные материалы Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с работами школьников младших классов. Об этом она сказала в эфире телеканала «Звезда».
"Это шок, конечно. Это напоминает какие-то детские картинки. Так учат детей. Я не знаю, что это такое. Это презентация, сделанная на уровне учеников младших классов, которые освоили компьютер, на тему пересказа даже не того, что было в СМИ, а тех тезисов, которые были озвучены премьером Терезой Мэй", — заявила Захарова.
По ее словам, опубликованные документы выглядят «несвязно и обрывочно».
"Всего шесть страниц, это важно, из которых одна страница — это название презентации. Если говорить о страницах, в которых содержалась бы хоть какая-то информация, их всего пять. Только это пять страниц не текста, а картинок", — отметила Захарова.
Ранее Захарова сравнила высылку российских дипломатов с британским сериалом.
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