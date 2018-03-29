Здание кинотеатра «Дружба» в Ижевске перепрофилирует свою работу

Ижевск. Удмуртия . Здание кинотеатра «Дружба» в Ижевске изменит профиль назначения. Об этом сообщила «Сусанину» директор кинотеатра Татьяна Володина.

«Фильмы будут показывать в апреле, мае, июне. Потом кинотеатр закрывается на реконструкцию», — отметила она.

На фоне новостей о судьбе здания в соцсетях Ижевска поднялся вопрос о его статусе относительно «памятника архитектуры». Отметим, что здание возведено в 1955 году по типовому для СССР проекту архитектора Семёна Якшина.

Руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики Юрий Перевозчиков сообщил «Сусанину», что перевод типового здания в категорию памятника регионального или муниципального значения возможен. «По формальным признакам оно подходит. Но надо иметь в виду, что это здание расположено в охранной зоне ОКН „Ансамбль жилой застройки ул. Пушкинской“, входит в число объектов, составляющих его историко-градостроительную среду. Его снос и реконструкция с увеличением существующих параметров запрещены», — уточнил Юрий Перевозчиков.

Он также сообщил, что внутренняя перепланировка здания, даже официально являющегося памятником культурного наследия, также возможна. «Называется приспособлением, если внутренняя планировка не входит в предмет охраны и при положительном заключении государственной и историко-культурной экспертиз», — сказал руководитель агентства.