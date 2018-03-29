Ещё
Здание кинотеатра «Дружба» в Ижевске перепрофилирует свою работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Здание кинотеатра «Дружба» в Ижевске перепрофилирует свою работу 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Здание кинотеатра «Дружба» в Ижевске изменит профиль назначения. Об этом сообщила «Сусанину» директор кинотеатра Татьяна Володина.
«Фильмы будут показывать в апреле, мае, июне. Потом кинотеатр закрывается на реконструкцию», — отметила она.
На фоне новостей о судьбе здания в соцсетях Ижевска поднялся вопрос о его статусе относительно «памятника архитектуры». Отметим, что здание возведено в 1955 году по типовому для СССР проекту архитектора Семёна Якшина.
Руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики Юрий Перевозчиков сообщил «Сусанину», что перевод типового здания в категорию памятника регионального или муниципального значения возможен. «По формальным признакам оно подходит. Но надо иметь в виду, что это здание расположено в охранной зоне ОКН „Ансамбль жилой застройки ул. Пушкинской“, входит в число объектов, составляющих его историко-градостроительную среду. Его снос и реконструкция с увеличением существующих параметров запрещены», — уточнил Юрий Перевозчиков.
Он также сообщил, что внутренняя перепланировка здания, даже официально являющегося памятником культурного наследия, также возможна. «Называется приспособлением, если внутренняя планировка не входит в предмет охраны и при положительном заключении государственной и историко-культурной экспертиз», — сказал руководитель агентства.
ИА «Сусанин»: последние новости
Жители Кемерово во время митинга потребовали отставки губернатора области Амана Тулеева Удмуртия в минуту: проверки в торговых центрах и арест ремонтника «Русский лен» рассмотрит возможность строительства завода в Удмуртии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии206
«С чего это я должен их жалеть?»246
Блогер Варламов задержан в Москве315
Число пострадавших в Кемерово возросло213
Россия приготовила ответ США308
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение