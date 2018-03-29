Нас не догонят! Сибиряки путешествуют по горам на ЗИЛе 1958 года выпуска

Умерший недавно сатирик Михаил Задорнов всегда говорил, что наш народ победить нельзя, потому что… И дальше приводил примеры отчаянной русской удали и недюжинной смекалки. Если б писатель был жив, он обязательно сделал бы сибиряков героями своих рассказов.

Супруги из Сибири холёной загранице предпочли рискованный отдых на Алтае и в Казахстане и теперь каждый год колесят по Восточно-Казахстанской области, борясь с опасностями и наслаждаясь дикой природой. Наступила весна, а значит, скоро они отправятся в новое путешествие.

Лекарство от шума

Семья Матвеевых всегда любила путешествия. Но отдых за границей влетает в копеечку. И тогда они решили искать своё собственное место для досуга.

«Мы каждый год ездили в Казахстан к родственникам и летом отдыхали там в домиках на Бухтарминском водохранилище, — рассказывает сибирячка Светлана Матвеева. — Но со временем надоели цивилизация и шум. И тогда брат предложил альтернативный отдых».

Две семьи решили отказаться от уютных номеров и отправились на берег горной реки. Когда путешественники решили провести экстремальный отпуск на дикой природе в первый раз, они встретили немало приключений.

«Я предложил родным съездить дикарями в тайгу, на горную реку Убу, — вспоминает один из участников поездки Андрей Троеглазов. — Родом мы все из Восточно-Казахстанской области, поэтому туда меня ещё в детстве возил отец на рыбалку. Тогда мы добирались туда на тракторе и даже ходили пешком, пару раз ездили мальчишками на мотоциклах. С тех пор я полюбил эти места».

В городе закупили продукты, большой тент, взяли всё необходимое и тронулись в путь. Сначала добрались до деревни Маховка, что в 70 км от областного центра — города Усть-Каменогорска , и там одолжили у родственников автомобиль модели ЗИЛ-157 1958 года выпуска, с открытым кузовом. Этот агрегат, давно покрытый ржавчиной, служил на селе верой и правдой около 40 лет — на нём обычно возили сено или корм для животных. Дальше двинулись в сторону леса, по каменистой дороге, которой пользовались разве что лесники.

«Дорога была жуткая, но красивая — то берёзовый лес, то обрывы и пропасти, — вспоминает ещё одна участница экспедиции Светлана Троеглазова. — Мужья ехали в кабине, а мы с золовкой — в кузове. Поэтому время от времени мужья командовали нам «Ложись!», и приходилось пригибаться ко дну — в лицо лезли колючие ветки. Это разрослись деревья на дороге, которой редко кто пользовался».

Преодолев в общей сложности расстояние в 110 км по лесным дорогам и 5 бродов, экстремалы выбрали местом стоянки уютное местечко под названием «Викулов затон» — небольшой остров, расположившийся вокруг нескольких притоков реки. Там путешественникам открылся прекрасный вид — кругом высокие горы со смешанным лесом, а посередине в углублении горная река с крупными камнями на дне.

«Выбрав место, женщины быстро обустроились, — рассказал сибиряк Игорь Матвеев . — Мы, мужики, в лесу заготовили впрок дров из сухостоя, который приметили ещё по дороге. Затем натянули поверх ЗИЛа и возле него большой тент, сделали костёр».

Спали путешественники в кузове большегруза, готовили еду на костре. Целыми днями они наслаждались отсутствием людей, тишиной и дикой природой.

«Отдых был замечательным, — вспоминает Светлана Матвеева. — Мы купались в кристально чистой воде. Из людей вообще никого не встречали, поэтому животные и рыба в тех местах нас не боялись, скорее, проявляли любопытство. К нам прибегали лягушата и прилетали дикие птицы, в реке мы прикармливали стаи рыб и мальков. Однажды брат рыбачил в лодке, и, когда отвлёкся, к нему запрыгнула норка. Она пыталась утащить рыбу. Конечно, в итоге животное добилось своей цели. Мы умилялись проделке воровки издалека».

Буйство стихии

Путешественники планировали провести здесь неделю, но в последние дни отдыха начались сильные дожди. Уровень воды в горной реке из-за этого резко поднялся, и она вышла из берегов, а броды, по которым добирались сюда, размыло и затопило. Например, если раньше глубина одного из них была порядка полуметра, то теперь поднялась до 1,5–2 метров.

«Связи там не было, о нашем точном местоположении никто не знал, — вспоминает Игорь Матвеев. — А уезжать с места стоянки надо было срочно — дожди не прекращались, и вода только прибывала с каждым днём. Тогда мы решили загерметизировать систему зажигания у старичка ЗИЛа и постараться проскочить по воде».

Мужчины соорудили импровизированный защитный щит из подручных средств — пустых железных банок из-под консервов и напитков, которые приготовили увезти в город и выбросить. Защитив машину от влаги на время, они смогли проехать через опасные броды, но пару раз автомобиль чуть было не снесло течением. Дома их ждали напуганные родственники, которые очень волновались.

После этого случая путешественники не разлюбили отдыхать дикарями, но решили поменять средство передвижения. Они сконструировали собственный дом на колёсах и теперь на нём ездят отдыхать.

Об этом читайте в ближайших номерах «АиФ-Сибирь».