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Иркутские власти доработают проект ликвидации очага ртутного загрязнения в Усолье
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Иркутские власти доработают проект ликвидации очага ртутного загрязнения в Усолье 

ТАСС 1 час назад
ИРКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. Минприроды Иркутской области объявило тендер на доработку проекта по ликвидации очага ртутного загрязнения на промплощадке бывшего «Усольехимпрома» (г. Усолье-Сибирское), не прошедшего ранее Главгосэкспертизу, сообщается на сайте госзакупок.
Согласно материалам тендера, корректировка проектно-сметной документации «Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское» должна быть проведена до 1 декабря 2018 года. Начальная стоимость контракта — 29,25 млн рублей. Итоги тендера будут объявлены 8 мая.
Приступить к ликвидации очага ртутного загрязнения на промплощадке в Усолье иркутские власти планировали еще в 2016 году, создав на территории бывшего промышленного гиганта саркофаг для хранения промышленных отходов. Однако разработанный тогда проект получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы, которая посчитала его стоимость — более 1,6 млрд рублей — завышенной. Средства предполагалось выделить в рамках федерально-целевой программы по охране озера Байкал при софинансировании со стороны региона в размере 30% от стоимости проекта.
Цех ртутного электролиза работал на «Усольехимпроме» на производстве каустической соды с 1970 года. В 1998 году он был закрыт как нерентабельный.
В настоящее время на промплощадке функционирует территория опережающего развития (ТОР) «Усолье», там создаются новые альтернативные производства.
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