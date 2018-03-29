Иркутские власти доработают проект ликвидации очага ртутного загрязнения в Усолье

Согласно материалам тендера, корректировка проектно-сметной документации «Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское» должна быть проведена до 1 декабря 2018 года. Начальная стоимость контракта — 29,25 млн рублей. Итоги тендера будут объявлены 8 мая.

Приступить к ликвидации очага ртутного загрязнения на промплощадке в Усолье иркутские власти планировали еще в 2016 году, создав на территории бывшего промышленного гиганта саркофаг для хранения промышленных отходов. Однако разработанный тогда проект получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы, которая посчитала его стоимость — более 1,6 млрд рублей — завышенной. Средства предполагалось выделить в рамках федерально-целевой программы по охране озера Байкал при софинансировании со стороны региона в размере 30% от стоимости проекта.

Цех ртутного электролиза работал на «Усольехимпроме» на производстве каустической соды с 1970 года. В 1998 году он был закрыт как нерентабельный.

В настоящее время на промплощадке функционирует территория опережающего развития (ТОР) «Усолье», там создаются новые альтернативные производства.