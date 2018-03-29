В Югре подводят итоги VI региональной конференции им. В. И. Шпильмана

Югре проходит VI региональная молодежная конференция им. В. И. Шпильмана. В Музее геологии нефти и газа старшеклассники, студенты и аспиранты Югры и Ямала приняли участие в круглых столах и поделились результатами своих исследований.

Как сообщает ugra-news, ребята смогли обсудить проблемы рационального природопользования и историю геологического поиска в Западной Сибири. По словам заместителя директора по научной работе музея Натальи Сенюковой, навыки, приобретаемые на конференции, помогают молодым ученым реализовать свои замыслы во время профессиональной деятельности.

«Мы ждем, что они станут нашими коллегами, внесут новую информацию в развитие разных отраслей науки. Это — геология, история, экология, химия нефти, энергетика, нефтегазовое дело. Все материалы конференции публикуются в специальном издании. В прошлом году его зарегистрировали в национальной электронной библиотеке. Многие выпускники вузов, которые участвовали в нашей конференции в предыдущие годы, уже работают в нефтегазовых предприятиях региона», — поделилась Наталья Сенюкова.

Отметим, что исследования всех участников будут занесут в реестр сайта организатора конференции: muzgeo.ru. Авторы лучших работ в каждой секции получат специальный диплом.