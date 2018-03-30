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Одну из команд Западной конференции КХЛ в сезоне-2018/19 переведут на Восток
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Одну из команд Западной конференции КХЛ в сезоне-2018/19 переведут на Восток 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: АиФ Югра
Об этом заявил член совета директоров КХЛ Кирилл Фастовский. Решение уже принято и в ближайшее время будет официально объявлено.
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