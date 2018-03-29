ПАО «ММК» и Башкортостан укрепляют сотрудничество

В работе круглого стола от градообразующего предприятия участвовали старший менеджер группы социальных программ Егор Кожаев, ведущий специалист отдела перспективного развития Марина Корнева и директор детского оздоровительно-образовательного комплекса Светлана Тулупова. Исполнение соглашения обсуждали с постоянным представителем Республики Башкортостан в Челябинской области Амуром Хабибуллиным и председателем магнитогорского отделения Курултая Азаматом Ахметкужиным.

"В течение минувшего года наблюдался стабильный рост товарооборота. Почти в 300 млн руб. была оценена сумма поставок в адрес ММК. Параллельно в Башкортостан с комбината было поставлено более 2 млн тонн материалов для строительства, в том числе дорожного. Наиболее ярко проявилось сотрудничество между предприятием и республикой в социальном плане. В начале этого года делегация Башкортостана посетила детские оздоровительные лагеря «Уральские зори» и «Горное ущелье», расположенные на территории республики. Увиденным гости оказались не только довольны, но и впечатлены", — сказано в сообщении комбината.

За круглым столом обсудили возможность взаимодействия партнёров в информационном пространстве и заинтересованность ММК в усилении взаимодействия в сфере молодёжной политики. Председатель курултая Азамат Ахметкужин сказал, что готов разработать проекты в этом направлении. Егор Кожаев уделил внимание исполнению соглашения в части создания туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии „Легенда Урала“.

»В этом отношении мы удовлетворены сотрудничеством. В конце 2017 года был реализован серьёзный инфраструктурный проект, связанный со строительством дороги от ресторанного комплекса «Старый очаг» до деревни Кусимово. Насколько мы понимаем, в республике есть план в этом году реализовать проект до конца", — подчеркнул Кожаев. Также он отметил, что ММК намерен принять участие в реконструкции очистных сооружений в районе озера Банное, для этого ведутся переговоры с администрацией Абзелиловского района. «На данный момент рассматриваем вопрос о софинансировании проектной документации. Мы прекрасно понимаем ответственность за территории, где находятся наши активы, в том числе санаторно-курортные. Качество жизни на этих территориях у населения и отдыхающих там людей должно повышаться», — констатировал представитель ММК.