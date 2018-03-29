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Качество предоставления ветеринарных услуг постоянно улучшается
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Качество предоставления ветеринарных услуг постоянно улучшается 

Комитет ветеринарии города Москвы 1 час назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
27 марта в Центре лучевой диагностики и биотерапии состоялось рабочее совещание с участием руководителей станций по борьбе с болезнями животных всех административных округов города Москвы по вопросу повышения качества предоставления и доступности ветеринарных услуг для населения.
В ходе встречи председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин отметил, что работа в данном направлении проводится постоянно, с учетом пожеланий и замечаний москвичей.
В настоящий момент прорабатывается вопрос по организации работы регистратуры на амбулаторном приеме во всех государственных ветеринарных учреждениях города, что позволит оптимизировать предварительную и неотложную запись владельцев животных на прием к профильному специалисту.
Кроме того, в ближайшее время планируется введение электронной базы данных владельцев животных, обратившихся за лечебной помощью в ветеринарное учреждение. Ветеринарные специалисты будут формировать и вести карточку учета, где будет содержаться вся информация о животном и проведенном лечении.
«Кроме того, проводится постоянная работа по модернизации материально-технической базы и укомплектованию государственных учреждений ветеринарии Москвы современным лечебно-диагностическим оборудованием. Несомненно, это способствует повышению конкурентоспособности лечебных подразделений, увеличению объемов амбулаторной помощи и расширению спектра оказываемых ветеринарных услуг», — отметил Алексей Сауткин.
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