Качество предоставления ветеринарных услуг постоянно улучшается

27 марта в Центре лучевой диагностики и биотерапии состоялось рабочее совещание с участием руководителей станций по борьбе с болезнями животных всех административных округов города Москвы по вопросу повышения качества предоставления и доступности ветеринарных услуг для населения.

В ходе встречи председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин отметил, что работа в данном направлении проводится постоянно, с учетом пожеланий и замечаний москвичей.

В настоящий момент прорабатывается вопрос по организации работы регистратуры на амбулаторном приеме во всех государственных ветеринарных учреждениях города, что позволит оптимизировать предварительную и неотложную запись владельцев животных на прием к профильному специалисту.

Кроме того, в ближайшее время планируется введение электронной базы данных владельцев животных, обратившихся за лечебной помощью в ветеринарное учреждение. Ветеринарные специалисты будут формировать и вести карточку учета, где будет содержаться вся информация о животном и проведенном лечении.

«Кроме того, проводится постоянная работа по модернизации материально-технической базы и укомплектованию государственных учреждений ветеринарии Москвы современным лечебно-диагностическим оборудованием. Несомненно, это способствует повышению конкурентоспособности лечебных подразделений, увеличению объемов амбулаторной помощи и расширению спектра оказываемых ветеринарных услуг», — отметил Алексей Сауткин.