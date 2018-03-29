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«Хочу троих мужчин»: в Новокуйбышевске должница за коммунальные услуги смутила приставов
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«Хочу троих мужчин»: в Новокуйбышевске должница за коммунальные услуги смутила приставов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Приставы провели поквартирный рейд, выискивая должников в Новокуйбышевске. Один из визитов закончился курьезно. Дверь приставам открыла дама, которая не платила за квартиру несколько лет.
— Ее долги по коммунальным платежам перевалили за отметку в 115 000 рублей. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и отказала сотрудникам ведомства явиться в отдел. Она заявила, что желает видеть троих мужчин — приставов, не уточнив причины, — сообщили в УФССП России по Самарской области.
Сотрудники ведомства возбудили в отношении женщины исполнительное производство. Ей закрыли выезд за пределы Российской Федерации. Придя в себя, жительница Новокуйбышевска одумалась и сократила долг до 65 тысяч рублей.
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