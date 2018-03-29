«Хочу троих мужчин»: в Новокуйбышевске должница за коммунальные услуги смутила приставов

Приставы провели поквартирный рейд, выискивая должников в Новокуйбышевске . Один из визитов закончился курьезно. Дверь приставам открыла дама, которая не платила за квартиру несколько лет.

— Ее долги по коммунальным платежам перевалили за отметку в 115 000 рублей. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и отказала сотрудникам ведомства явиться в отдел. Она заявила, что желает видеть троих мужчин — приставов, не уточнив причины, — сообщили в УФССП России по Самарской области.