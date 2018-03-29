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Объявлены даты Коренской ярмарки в Курске
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Объявлены даты Коренской ярмарки в Курске 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
Курская Коренская ярмарка пройдет в 5 по 10 июня.
Началом ее станет традиционный крестный ход с иконой «Знамение», которую пронесут из Знаменского собора в Коренную пустынь.
В рамках ярмарки пройдут международные научные конференции и официальные, семинар изготовителей сельхозтехники и выставка товаров, подписания договор и экспозиции из-за рубежа. Центральным событием ярмарки станет Среднерусский экономический форум, который запланирован 8 июня.
Для гостей предусмотрена творческая программа, работа «Города мастеров», показательные спортивные соревнования.
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