Объявлены даты Коренской ярмарки в Курске

Курская Коренская ярмарка пройдет в 5 по 10 июня.

Началом ее станет традиционный крестный ход с иконой «Знамение», которую пронесут из Знаменского собора в Коренную пустынь.

В рамках ярмарки пройдут международные научные конференции и официальные, семинар изготовителей сельхозтехники и выставка товаров, подписания договор и экспозиции из-за рубежа. Центральным событием ярмарки станет Среднерусский экономический форум, который запланирован 8 июня.

Для гостей предусмотрена творческая программа, работа «Города мастеров», показательные спортивные соревнования.