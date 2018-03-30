В Барнауле будут судить врача-эндоскописта за повреждение желудка пациентке

Врача городской поликлиники Барнаула обвиняют в причинении вреда здоровью своей пациентки во время медицинской процедуры.

Согласно материалам дела, в марте прошлого года в городской поликлинике по назначению врача пенсионерке проводили эндоскопию желудка. Во время процедуры 70-летняя женщина получила сквозное повреждение стенки пищевода. По версии следствия, врач нарушила методику проведения медицинской процедуры.

Следователи также не нашли записей в медкарте о диагностике и устранении последствий.

За ненадлежащее выполнение работ врача будут судить.