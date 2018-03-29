Ещё
Курганских дачников обокрали более 200 раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Курганских дачников обокрали более 200 раз 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Пустующие дачные домики и участки — лакомый кусочек для грабителей особенно, если там есть чем поживиться.
Воры тащат все, что плохо лежит: старую электрическую и бытовую технику, стойматериалы, металлические изделия, посуду и даже продукты питания. По информации начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Кургану Александра Данилова, в минувшем году из дач и садовых домов города Кургана было совершено более 200 краж. Львиная доля преступлений совершаются с территории неохраняемых и заброшенных СНТ.
Злоумышленники стараются проникнуть в домик через окно или взломав дверь. В основном это происходит ночью, но бывают случаи, когда грабители выдают себя за новых хозяев участка и выносят все, прямо на глазах у соседей. Среди дачных налетчиков замечены подростки. Молодежь собирается в доме или пристрое, употребляет спиртные напитки, а потом громит или поджигает строение, вынеся оттуда все ценное. Чтобы такие инциденты сошли на нет, полицейские рекомендуют: организовать сторожевую охрану СНТ силами членов кооперативов либо заключить договоры со специализированными охранными подразделениями, обеспечить освещение садоводства электричеством, оградить территории кооператива, организовать контрольно-пропускную систему и видеонаблюдение на территории СНТ.
Уральский меридиан: последние новости
«Почта России» заманивает предпринимателей почтовыми сервисами В Тюменской области расставили приоритеты в развитии городской среды УрФО: Всеобщая Скорбь, неожиданная труба и хаски
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии211
«С чего это я должен их жалеть?»253
Блогер Варламов задержан в Москве318
Число пострадавших в Кемерово возросло214
Россия приготовила ответ США310
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение