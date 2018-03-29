Курганских дачников обокрали более 200 раз

Пустующие дачные домики и участки — лакомый кусочек для грабителей особенно, если там есть чем поживиться.

Воры тащат все, что плохо лежит: старую электрическую и бытовую технику, стойматериалы, металлические изделия, посуду и даже продукты питания. По информации начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Кургану Александра Данилова, в минувшем году из дач и садовых домов города Кургана было совершено более 200 краж. Львиная доля преступлений совершаются с территории неохраняемых и заброшенных СНТ.

Злоумышленники стараются проникнуть в домик через окно или взломав дверь. В основном это происходит ночью, но бывают случаи, когда грабители выдают себя за новых хозяев участка и выносят все, прямо на глазах у соседей. Среди дачных налетчиков замечены подростки. Молодежь собирается в доме или пристрое, употребляет спиртные напитки, а потом громит или поджигает строение, вынеся оттуда все ценное. Чтобы такие инциденты сошли на нет, полицейские рекомендуют: организовать сторожевую охрану СНТ силами членов кооперативов либо заключить договоры со специализированными охранными подразделениями, обеспечить освещение садоводства электричеством, оградить территории кооператива, организовать контрольно-пропускную систему и видеонаблюдение на территории СНТ.