«Агора»: обыски, устроенные силовиками за последние годы, говорят о том, что в России не существует неприкосновенности жилища

Обыски в России из мероприятия, помогающего раскрывать преступления, превратились в верный инструмент запугивания оппонентов действующей власти. К тому выводу пришли в своем

докладе

юристы международной правозащитной группы «Агора».

По данным «Агоры», за последние 10,5 лет российские силовики получили около 2 млн разрешений судов на обыски или осмотры в жилище. Это более 96% от общего числа запросов на такие мероприятия. С 2007 года обыскам подверглось каждое 27-е жилище в стране. При этом общее число запросов (и, соответственно, разрешений) растет, увеличившись за этот же период примерно на половину. Ежедневно в России, в среднем, проходит более 500 обысков.

"Если вспомнить, что за этот же период времени суды в среднем удовлетворяли 98,35% ходатайств об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи , то становится очевидным, что неприкосновенности частной жизни в России не существует даже формально", — отмечают правозащитники.

После массовых акций против фальсификаций на выборах 2011-2012 годов и последовавшего за ними «болотного дела» ни одна неделя не обходилась без сообщения о том, что кого-либо из гражданских активистов после обыска увезли на допрос, отмечают в «Агоре».

Правозащитники проанализировали 600 случаев обысков у гражданских активистов и представителей преследуемых организаций за последние три года. По их данным, среди используемых элементов запугивания — раннее время (в 63 случаях обыск начинался в промежутке между 6 и 8 часами утра), использование спецсредств, насилия, угрозы, демонстрация оружия (98 случаев), обыски у родителей и других близких родственников (47 случаев), взлом дверей или вход через окна (70 случаев).