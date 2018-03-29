Компания Boeing стала новой жертвой WannaCry

В среду, 28 марта, компания Boeing подверглась атаке с использованием печально известного вымогательского ПО WannaCry. По словам старшего инженера компании Майка Вандеруэла (Mike VanderWel), вымогатель попал на системы Boeing в Норт-Чарльстоне (Южная Каролина, США ) и стал стремительно распространяться.

«Я слышал, 777 автоматизированных инструментов для сборки лонжеронов могли быть отключены», — цитирует инженера издание CNet.

Вандеруэл также выразил обеспокоенность тем, что вредоносное ПО могло инфицировать оборудование для тестирования самолетов и «распространиться на ПО для самолетов». Тем не менее, по словам вице-президента компании Boeing Линды Миллс (Linda Mills), сообщения об инциденте в прессе являются неточными, а опасность слишком преувеличена.

«Наш центр по кибербезопасности обнаружил ограниченное внедрение вредоносного ПО, затронувшее небольшое число систем. Были приняты все необходимые меры, и никаких проблем с производственными процессами или доставкой не возникло», — заявила Миллс.