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В кубанской столице появятся аллеи боксерской славы и ГТО
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В кубанской столице появятся аллеи боксерской славы и ГТО 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников рассказал, что после данного мероприятия Краснодар станет одним из самых спортивных и самых зеленых, экологически чистых городов страны. Так, воспитанники тренеров по боксу и кикбоксингу из детской сборной города 30 марта придут в парк «Рождественский» в Юбилейном микрорайоне. Специалисты центра озеленения и экологии проведут для них инструктаж, обеспечат инвентарем, подготовят почву и помогут высадить 20 лип, сообщает пресс-служба города.
По окончанию работ на аллеи будет установлена доска с датой ее закладки. А Аллея ГТО будет заложена 31 марта в Чистяковской роще Краснодара. Клены высадят участники проекта «День ГТО».
«ФедералПресс» напоминает, что в Краснодаре обсудили эскизы благоустройства пяти зеленых зон в 2018 году.
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