В кубанской столице появятся аллеи боксерской славы и ГТО

Начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников рассказал, что после данного мероприятия Краснодар станет одним из самых спортивных и самых зеленых, экологически чистых городов страны. Так, воспитанники тренеров по боксу и кикбоксингу из детской сборной города 30 марта придут в парк «Рождественский» в Юбилейном микрорайоне. Специалисты центра озеленения и экологии проведут для них инструктаж, обеспечат инвентарем, подготовят почву и помогут высадить 20 лип, сообщает пресс-служба города.

По окончанию работ на аллеи будет установлена доска с датой ее закладки. А Аллея ГТО будет заложена 31 марта в Чистяковской роще Краснодара. Клены высадят участники проекта «День ГТО».