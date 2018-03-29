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В Улан-Удэ полиция задержала журналистку за призыв к несанкционированному митингу
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Улан-Удэ полиция задержала журналистку за призыв к несанкционированному митингу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В четверг, 29 марта, журналистку Евгению Балтатарову задержали и отвезли в отделение на Проспекте Победы. Причиной тому стали попытки девушки организовать митинг против местного градоначальника. В частности журналистка заявила, что готова взять на себя ответственность за организацию несогласованного митинга. Сотрудники правоохранительных служб, не дожидаясь акции протеста, решили вопрос. После нескольких часов пребывания в участке Евгению Балтатарову отправили в суд, где было принято решение — оштрафовать на 30 тыс. рублей, сообщает «Байкал-Daily».
Между тем журналистка не согласна с вынесенным решением и готова его обжаловать.
Напомним, ранее Евгения Балтатарова направляла заявки на проведение 31 марта на площади Советов митинга против мэра Улан-Удэ Александра Голкова, но санкцию в мэрии на это не дали.
Фото: pixabay.com.
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