В Улан-Удэ полиция задержала журналистку за призыв к несанкционированному митингу

В четверг, 29 марта, журналистку Евгению Балтатарову задержали и отвезли в отделение на Проспекте Победы. Причиной тому стали попытки девушки организовать митинг против местного градоначальника. В частности журналистка заявила, что готова взять на себя ответственность за организацию несогласованного митинга. Сотрудники правоохранительных служб, не дожидаясь акции протеста, решили вопрос. После нескольких часов пребывания в участке Евгению Балтатарову отправили в суд, где было принято решение — оштрафовать на 30 тыс. рублей, сообщает «Байкал-Daily».

Между тем журналистка не согласна с вынесенным решением и готова его обжаловать.

Напомним, ранее Евгения Балтатарова направляла заявки на проведение 31 марта на площади Советов митинга против мэра Улан-Удэ Александра Голкова , но санкцию в мэрии на это не дали.

Фото: pixabay.com.