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В порховской больнице не доплачивали за сверхурочную работу
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В порховской больнице не доплачивали за сверхурочную работу 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения требования трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что более 70-ти работникам ГБУЗ «Порховская межрайонная больница» не была выплачена компенсация за работу в сверхурочное время по окончанию 2017 года.
Вместе с тем, в силу требований Трудового кодекса РФ сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
В этой связи прокуратурой района в адрес главного врача Порховской межрайонной больницы внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.
Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.
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