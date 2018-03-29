Приамурцы жалуются на дороги, «отремонтированные» с помощью снега и щепы 

Жители города Зеи в Приамурье пожаловались, что некоторые участки улиц начали ремонтировать крайне необычным способом — с помощью снега, опилок и щепы. Именно такими материалами засыпают выбоины. Причем роль снега в этой технологии сомнительна, так как к подобному ремонту неизвестные приступили с приходом весны.
"На улице 50 лет ВЛКСМ в неровности завезли снег, а поверх него уложили толстый слой опилок, пропитанных чем-то. Для того чтобы влагу не впитывали и тепло не пропускали?" — поделился предположением с "Зейским вестником"
местный житель Леонид Серебренников.
Корреспонденты издания выяснили, что аналогичный «ремонт» дорожного полотна осуществлен на на улице Набережной, в районе городского парка. Там бросаются в глаза обширные участки, засыпанные отходами обработки древесины — щепой и опилками.
Кто именно стал автором такого «ноу-хау», пока неизвестно, так как в городской администрации отвергли причастность к произошедшему. «Может быть, это дело рук энтузиастов. Наши специалисты для таких целей используют те материалы, которые прописаны технологией, — песок и гравий», — пояснил руководитель Единой службы по благоустройству города Зеи Игорь Валерьевич.
Отметим, в ноябре 2017 года жители села Краснолипье Репьевского района Воронежской области выложили дорогу
битым кирпичом
— на асфальт выделенных властями денег не хватило. Двумя месяцами ранее, в сентябре, сообщалось, что яму на одной из дорог Омска
заделали картошкой
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