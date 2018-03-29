Семейный скандал из-за дома в Костроме заставил вмешаться Верховный суд России

Две сестры смогли поделить наследство только с помощью Верховного суда, узнал KOSTROMA.TODAY. Костромичам достался дом с участком

Согласно завещанию, половина дома досталась одной из сестер. А еще одной сестре и их брату по одной четвертой.

При этом земля, на которой этот дом стоял, не была завещана никому. Из-за этого и возник тяжелый конфликт.

Женщина, которой досталась половина дома, заявила, что ей нужно отдать и половину участка.

Суд с ней согласился и принял соответствующее решение.

По информации КрымPress, сестра женщины с этим решением не согласилась и обжаловала его. Она заявила, что поскольку земля никому не завещана, то ее нужно разделить между всеми родственникам поровну. То, что половину дома завещали ее сестре, не означает, что той надо отдать и половину участка, возмущалась костромичка.

Областной суд к ее доводам не прислушался, однако женщина стояла на своем и дело дошло до Верховного суда.

Высшие судьи поддержали доводы о том, что участок должен быть разделен поровну между всеми родственниками.

«В данном случае право собственности на жилой дом переходит к сторонам в порядке наследования по завещанию, а на земельный участок — в порядке наследования по закону», — заключил суд.

Наследование по закону в данном случае означает, что землю надо поделить на три равные части.