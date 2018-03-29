Посол Японии посетит ведущие предприятия Чувашии

Гости планируют принять участие в совещании с членами правительства республики. Кроме того, они ознакомятся с деятельностью и потенциалом ведущих предприятий.

Тоёхиса Кодзуки выразил надежду, что визит послужит стимулом для дальнейшей активизации экономического сотрудничества между японскими компаниями и Чувашской Республикой.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что осенью 2017 года губернатор Тюменской области Владимир Якушев также провел встречу Тоёхиса Кодзуки. Глава региона назвал визит японской делегации в область новым этапом планомерной и системной работы по расширению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в сферах машиностроения, нефтехимии, IT, медицины и фармацевтики, туризма и образования.

Фото: Республиканский портале органов власти