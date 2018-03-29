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Посол Японии посетит ведущие предприятия Чувашии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Посол Японии посетит ведущие предприятия Чувашии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Тоёхиса Кодзуки прибыл в Чувашию по приглашению главы республики Михаила Игнатьева. В состав делегации также входит министр посольства Японии в РФ Хироси Тадзима.
Гости планируют принять участие в совещании с членами правительства республики. Кроме того, они ознакомятся с деятельностью и потенциалом ведущих предприятий.
Тоёхиса Кодзуки выразил надежду, что визит послужит стимулом для дальнейшей активизации экономического сотрудничества между японскими компаниями и Чувашской Республикой.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что осенью 2017 года губернатор Тюменской области Владимир Якушев также провел встречу Тоёхиса Кодзуки. Глава региона назвал визит японской делегации в область новым этапом планомерной и системной работы по расширению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в сферах машиностроения, нефтехимии, IT, медицины и фармацевтики, туризма и образования.
Фото: Республиканский портале органов власти
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